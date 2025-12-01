menu
3 Musim Puasa Gelar, Satria Muda Tunjuk Eks Pelatih Pelita Jaya Gantikan Youbel Sondakh

Djordje Jovicic seusai diumumkan sebagai pelatih baru Satria Muda Bandung menggantikan Youbel Sondakh. Foto: Dokumentasi Satria Muda

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung memperkenalkan pelatih baru asal Serbia Djordje Jovicic menggantikan Youbel Sondakh.

Juru taktik Pelita Jaya di IBL 2022 itu dipercaya menangani Abraham Damar Grahita dan kolega pada musim depan.

Managing Director Satria Muda Christian Ronaldo Sitepu mengungkapkan bahwa penunjukan Djordje bertujuan untuk mengembangkan pemain muda tim.

"Harapan kami jelas, yaitu membawa kembali gelar juara ke Bandung serta membangun kekuatan baru melalui pemain muda,"ujar pria yang akrab disapa Dodo itu.

Pengalaman dan Ambisi Djordje

Djordje memiliki pengalaman membina pemain muda, termasuk saat menjadi asisten pelatih Serbia U-20 dan memimpin Partizan U-18 pada musim 2021/22.

Sebelum bergabung dengan Satria Muda Bandung, pelatih kelahiran 18 Mei 1976 itu merupakan konsultan tim Converge FiberXers di Liga Basket Filipina.

Djordje Jovicic mengaku senang kembali berkarier di Indonesia. Alumni University of Belgrade ini bertekad mewujudkan ambisi tim untuk meraih gelar pada IBL 2026.

"Satria Muda merupakan tim dengan trofi terbanyak di Indonesia. Setiap pelatih pasti merasa terhormat menjadi bagian klub bersejarah ini."

Satria Muda Bandung mengumumkan struktur kepengurusan baru termasuk menunjuk Djordje Jovicic sebagai pelatih menggantikan Youbel Sondakh

