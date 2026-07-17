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3 Napiter Eks JI Berikrar Setia Kepada NKRI

3 Napiter Eks JI Berikrar Setia Kepada NKRI
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Tiga napiter eks Jamaah Islamiyah (JI) bernama Somdani, Saryanto, dan Mulyanto saat berikrar setia kepada NKRI di Lapas Kelas I Semarang. Foto: Humas Lapas Kelas I Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak tiga narapidana tindak pidana terorisme (napiter) berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7).

Ketiga napiter tersebut bernama Somdani, Saryanto, dan Mulyanto.

Mereka, sebelumnya terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Ikrar ini merupakan langkah menyusul sejumlah pimpinan mereka yang berikrar setelah membubarkan JI pada  2024.

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Somdani mengaku perubahan pemahaman yang dialaminya merupakan hasil dari proses pembinaan yang diterimanya selama menjalani masa pidana.

Dia menjelaskan berbagai kegiatan pembinaan kepribadian, keagamaan, dan wawasan kebangsaan yang diberikan secara berkelanjutan telah membuka cara pandangnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pembinaan yang kami terima membuat pemikiran kami lebih terbuka,” ujar Somdani.

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Selain pembinaan kepribadian, Somdani juga memperoleh pelatihan kemandirian selama berada di Lapas Kelas I Semarang.

Bekal tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk membuka usaha peternakan bersama keluarga setelah bebas nanti.

Lapas Kelas I Semarang jadi saksi tiga napiter eks Jamaah Islamiyah berikrar setia kepada NKRI.

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