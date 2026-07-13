3 Nutrisi Terbaik untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Seiring Bertambahnya Usia
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis makanan sehat bisa memberi tubuh Anda nutrisi yang baik.
Tubuh tidak lagi bekerja seefisien saat muda, sehingga penting untuk lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi setiap hari.
Ada beberapa nutrisi penting agar tubuh tetap kuat seiring bertambahnya usia.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Vitamin D
Nutrisi pertama yang dibutuhkan tubuh ialah vitamin D. Vitamin D memainkan peran penting dalam penyerapan kalsium yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang.
Tidak hanya itu, vitamin ini juga berkontribusi dalam mengurangi peradangan serta menurunkan risiko kanker dan kematian akibat berbagai penyakit kronis.
Meski sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami, banyak orang perlu tambahan dari makanan atau suplemen.
Ikan salmon, minyak hati ikan kod, telur, jamur yang terpapar sinar UV, dan susu yang difortifikasi mengandung vitamin D tinggi.
Ada beberapa jenis nutrisi terbaik yang membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja vitamin D.
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