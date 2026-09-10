3 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Anak
jpnn.com, JAKARTA - TIDAK hanya orang dewasa, anak-anak juga harus memiliki daya tahan tubuh yang baik.
Nutrisi dalam makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melindungi anak dari berbagai macam penyakit.
Terdapat beberapa nutrisi penting yang perlu Anda sediakan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh anak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Protein
Nutrisi pertama yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak ialah protein.
Peran utama protein sebagai daya tahan tubuh adalah untuk proses penyembuhan dan pemulihan apabila tubuh diserang sebuah penyakit.
Anda bisa menyediakan makanan sumber protein untuk anak seperti daging tanpa lemak, daging ayam, telur, dan produk kedelai seperti tahu dan tempe.
2. Vitamin C
Nutrisi berikutnya yang dibutuhkan agar daya tahan tubuh anak tetap terjaga adalah vitamin C.
Ada beberapa jenis nutrisi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak dan salah satunya ialah tentu saja protein.
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