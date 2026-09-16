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3 Obat Ini Bantu Pria Tahan Lama di Ranjang

3 Obat Ini Bantu Pria Tahan Lama di Ranjang
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Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PRIA yang bisa tahan lama di ranjang pasti akan membuat istrinya bahagia.

Beberapa obat-obatan medis yang tersedia di apotek untuk meningkatkan performa pria saat bermain cinta.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Vardenafil

Vardenafil merupakan obat yang bisa mengatasi masalah pada pria saat berhubungan dengan melemaskan dan meningkatkan aliran darah ke organ vital dengan bantuan rangsangan.

Merek dagang untuk Vardenafil, di antaranya adalah Levitra dan Staxyn.

2. Avanafil

Avanafil merupakan obat khusus pria yang terbilang lebih baru.

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Namun, tetap memiliki cara kerja yang sama untuk melemaskan dan meningkatkan darah ke organ vital agar tegang. Merek dagang Avanafil yang tersedia, yakni Stendra.

3. Tadalafil

Tadalafil adalah obat yang memiliki fungsi untuk mengobati masalah pada pria, seperti cepat keluar atau kurang tegang.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu pria agar bisa tahan lama di ranjang dan salah satunya ialah tentu saja tadalafil.

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