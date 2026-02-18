menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Obat Sakit Kepala yang Aman Dikonsumsi Anak Anda

3 Obat Sakit Kepala yang Aman Dikonsumsi Anak Anda

3 Obat Sakit Kepala yang Aman Dikonsumsi Anak Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak. Bagi anak, sakit kepala bisa membuat mereka rewel.

Sebagai orang tua, Anda tentu ingin melihat anak Anda sehat kembali.

Namun, apa ada obat yang bisa membantu meredakan sakit kepala anak dan aman dikonsumsi?

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Paracetamol

Paracetamol termasuk ke dalam golongan obat pereda rasa sakit yang bekerja menghambar produksi hormon prostaglandin.

Hormon ini bisa menyebabkan rasa nyeri serta memicu demam. Obat paracetamol tersedia dalam bentuk obat cair, tablet yang bisa dikunyah, dan supositoria.

Baca Juga:

Obat sirup dan tablet kunyah biasanya diberikan pada anak yang usianya sudah lebih dari 6 tahun.

2. Ibuprofen

Obat lain yang bisa kamu berikan pada anak adalah ibuprofen. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), yaitu obat-obatan antiperadangan.

Ada beberapa jenis obat sakit kepala yang aman dikonsumsi anak dan salah satunya ialah tentu saja paracetamol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI