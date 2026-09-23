3 Obat Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang berusaha untuk menurunkan berat badan dengan alasan kesehatan dan penampilan.
Obat pelangsing adalah jenis obat yang mengandung bahan tertentu untuk membantu mengatur pola makan dan penyerapan nutrisi makanan.
Tujuan penggunaannya yaitu menurunkan berat badan, dengan mencegah pertambahan lapisan lemak tubuh.
Penggunaan pil diet harus dilakukan secara konsisten, bahkan memerlukan waktu yang lama yang untuk menimbulkan efek.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Suprenza atau Adipex-P (phentermine)
Suprenza atau Adipex-P (phentermine) merupakan obat yang berfungsi untuk menekan nafsu makan.
Biasanya, penggunaan amannya hanya boleh dalam jangka pendek, misalnya selama beberapa minggu saja.
Efek sampingnya antara lain meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, insomnia, serta kesulitan untuk beristirahat.
Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah tentu saja suprenza atau adipex-P (phentermine).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Kulit Apel, Berat Badan Bakalan Ambyar
- 4 Obat untuk Redakan Flu dengan Cepat
- Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini
- 7 Manfaat Terong Belanda, Wanita Pasti Suka
- 7 Manfaat Kopi Campur Kunyit, Baik untuk Kesehatan Otak
- 4 Manfaat Alpukat, Penyakit Ganas Ini Bakalan Ogah Mendekat