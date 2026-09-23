3 Obat Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang berusaha untuk menurunkan berat badan dengan alasan kesehatan dan penampilan.

Obat pelangsing adalah jenis obat yang mengandung bahan tertentu untuk membantu mengatur pola makan dan penyerapan nutrisi makanan.

Tujuan penggunaannya yaitu menurunkan berat badan, dengan mencegah pertambahan lapisan lemak tubuh.

Penggunaan pil diet harus dilakukan secara konsisten, bahkan memerlukan waktu yang lama yang untuk menimbulkan efek.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Suprenza atau Adipex-P (phentermine)

Suprenza atau Adipex-P (phentermine) merupakan obat yang berfungsi untuk menekan nafsu makan.

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Biasanya, penggunaan amannya hanya boleh dalam jangka pendek, misalnya selama beberapa minggu saja.

Efek sampingnya antara lain meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, insomnia, serta kesulitan untuk beristirahat.