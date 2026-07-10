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3 Obat untuk Atasi Radang Tenggorokan dengan Cepat

3 Obat untuk Atasi Radang Tenggorokan dengan Cepat
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Ilustrasi: Radang tenggorokan. Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - RADANG tenggorokan merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Umumnya yang menderita radang tenggorokan akan merasa sakit menelan karena tenggorokan sakit atau panas sehingga mereka sulit makan.

Apa ada obat radang tenggorokan di apotek yang bisa dibeli tanpa resep dokter?

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Tentu saja ada. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ibuprofen

Ibuprofen adalah golongan nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID).

Obat anti peradangan ini memang tepat digunkan bagi penderita radang, khususnya di tenggorokan.

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Obat ini bekerja dengan menghalangi produksi substansi alami tubuh yang menyebabkan peradangan.

Manfaat lainnya adalah membantu mengurangi bengkak, nyeri, atau demam.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan radang tenggorokan dan salah satunya ialah tentu saja ibuprofen.

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