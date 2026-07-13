3 Obat untuk Penderita Asma
jpnn.com, JAKARTA - ASMA merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan.
Asma biasanya terjadi karena lingkungan dan juga diturunkan dari keluarga.
Ada berbagai obat asma yang diresepkan dokter dan yang bisa Anda beli bebas di apotek.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Leukotriene modifiers
Leukotriene modifiers adalah jenis pengobatan asma oral (minum) yang bekerja melawan leukotrienes.
Leukotrienes adalah zat yang dilepaskan oleh sel darah putih dalam paru-paru yang menyebabkan aliran udara terhambat.
Obat-obatan yang termasuk golongan leukotriene modifiers adalah montelukast, zafirlukast, dan zileuton.
2. Theophylline
Theophylline membantu merilekskan otot-otot yang meradang di sekitar saluran udara (bronkus) agar Anda bisa bernapas lebih lega.
Ada beberapa jenis obat yang aman dikonsumsi oleh penderita penyakit asma dan salah satunya ialah leukotriene modifiers.
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