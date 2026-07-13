3 Obat untuk Penderita Asma

jpnn.com, JAKARTA - ASMA merupakan salah satu penyakit yang menyerang saluran pernapasan.

Asma biasanya terjadi karena lingkungan dan juga diturunkan dari keluarga.

Ada berbagai obat asma yang diresepkan dokter dan yang bisa Anda beli bebas di apotek.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Leukotriene modifiers

Leukotriene modifiers adalah jenis pengobatan asma oral (minum) yang bekerja melawan leukotrienes.

Leukotrienes adalah zat yang dilepaskan oleh sel darah putih dalam paru-paru yang menyebabkan aliran udara terhambat.

Obat-obatan yang termasuk golongan leukotriene modifiers adalah montelukast, zafirlukast, dan zileuton.

2. Theophylline

Theophylline membantu merilekskan otot-otot yang meradang di sekitar saluran udara (bronkus) agar Anda bisa bernapas lebih lega.