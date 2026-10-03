3 Obat yang Ampuh Menurunkan Kolesterol Tinggi dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus diatasi.
Untuk menurunkan kolesterol tinggi, penderitanya biasanya mengonsumsi obat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Ezetimibe
Obat yang memiliki nama lain cholesterol absorption inhibitor ini bisa membantu kamu mencegah kolesterol agar tidak terserap ke dalam usus.
Selain itu, ezetimibe juga bisa menurunkan kadar LDL dalam darah.
Tak hanya itu, ezetimibe juga bisa mengurangi kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL meski tidak terlalu signifikan.
2. Bile acid sequestrants
Obat penurun kolesterol yang juga memiliki nama lain acid-binding agents ini bisa meluruhkan kolesterol pada usus.
Sama halnya dengan obat kolesterol pada umumnya, obat ini bisa menurunkan kadar LDL.
Ada beberapa rekomendasi obat yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja ezetimibe.
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