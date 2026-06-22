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3 Obat yang Ampuh Meredakan Asam Lambung dengan Cepat

3 Obat yang Ampuh Meredakan Asam Lambung dengan Cepat
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Ilustrasi obat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Kondisi ini bisa menimbulkan gejala gangguan pencernaan, seperti perut mulas, kembung, mual, panas di dada (heartburn), hingga mulut terasa pahit.

Oleh sebab itu, mengonsumsi obat asam lambung yang tepat bisa mengatasi gangguan pencernaan tersebut.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Histamin-2 Receptor Blockers

Obat histamin-2 (H-2) receptor blockers manfaatnya ampuh untuk mengurangi peningkatan produksi asam lambung.

Obat ini bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh untuk membantu meredakan gejala mag.

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Beberapa contoh obat jenis H-2 receptor blockers adalah cimetidine, ranitidine, dan famotidine.

Penurunan produksi asam lambung di dalam tubuh bisa bertahan hingga sekitar 12 jam setelah minum obat ini.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan asam lambung dengan ceoat dan salah satunya ialah antasida.

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