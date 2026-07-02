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3 Obat yang Ampuh Meredakan Nyeri Otot dengan Cepat

3 Obat yang Ampuh Meredakan Nyeri Otot dengan Cepat
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Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - NYERI otot bisa menyerang siapa saja. Nyeri otot bisa membuat Anda menghentikan berbagai kegiatan hari itu juga.

Nyeri otot kadang menyerang meski kita tak melakukan aktivitas berat.

Sebab, nyeri otot bisa terjadi berbarengan dengan kondisi tubuh yang menurun.

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Jika rasa sakitnya sudah tidak bisa tertahankan, penting untuk segera memberikan pengobatan, baik yang herbal maupun dengan obat modern.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. COX-2 inhibitor

COX-2 inhibitor adalah salah satu jenis obat NSAID yang bisa membantu meringankan rasa sakit dan peradangan dengan menghambat enzim yang dikenal sebagai cyclooxygenase-2 (COX-2).

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Sebuah penelitian yang dimuat di dalam Scandinavian Journal of Medicine in Science & Sport menyatakan bahwa obat ini mampu mengurangi rasa nyeri pada otot.

2. Ibuprofen

Pada dasarnya, ibuprofen adalah obat antiperadangan, tetapi juga bisa digunakan untuk meredakan demam dan rasa sakit atau nyeri, seperti nyeri pada otot.

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meredakan nyeri otot dan salah satunya ialah tentu saja COX-2 inhibitor.

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