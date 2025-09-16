3 Orang Dikabarkan Hilang Setelah Demo, Ini Nama-namanya

jpnn.com, JAKARTA - Tiga orang dikabarkan hilang setelah aksi demo pada Agustus kemarin.

Polda Metro Jaya mengaku mengetahui kabar itu melalui media sosial.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya membentuk posko pengaduan orang hilang di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum.

"Kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya kami dari Polda Metro saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang di Aula Satiaha Prabu, Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya," kata Wira menjawab pers di Jakarta, Senin malam.

Kendati demikian, kata Wira, belum ada laporan resmi ke pihaknya terkait tiga orang yang dilaporkan hilang tersebut.

"Kalau laporan sampai sejauh ini, untuk laporan offline, maksudnya orang datang, belum ada yang datang. Kemudian secara WA juga banyak hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko, tetapi secara detail untuk laporan, melaporkan bahwa orang hilang, belum ada," ujar Wira.

Pihaknya telah membentuk tim gabungan pencarian orang hilang.

"Kami juga sudah membuat tim gabungan untuk melakukan pencarian, langkah-langkah pencarian. Ini masih sementara baik proses. Mohon waktunya dan mohon doa restunya semoga bisa mendapatkan hasil positif," tutur Wira.