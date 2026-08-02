3 Orang Tenggelam di Sungai Ogan Saat Merayakan Ultah, 1 Ditemukan Tewas, 2 Dalam Pencarian

jpnn.com - PALEMBANG - Perayaan ulang tahun yang dilakukan lima warga yang terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan di tepian Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berubah menjadi tragedi, Sabtu (1/8).

Sebanyak tiga pria yang berada di lokasi dilaporkan tenggelam. Ketiga korban ialah Rahman Udin (33) warga Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, serta dua pekerja asal Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yakni Rizky Saputra (22) dan Ari Febriansyah (18).

Dari tiga korban itu, satu di antaranya, yakni Ari Febriansyah sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan dua lainnya, Rahman Udin dan Rizky Saputra, masih dalam pencarian Tim SAR Gabungan hingga Minggu (2/8). Diketahui, Rizky dan Ari Febriansyah berada di Kabupaten Ogan Ilir untuk bekerja dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengatakan peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, lima orang datang ke Kampung 5, Desa Rantau Alai, untuk bersantai sekaligus merayakan ulang tahun.

Namun, suasana bahagia mendadak berubah menjadi kepanikan ketika salah seorang pria turun ke Sungai Ogan untuk mandi lalu kemudian terseret arus. "Melihat kejadian tersebut, dua rekannya berusaha memberikan pertolongan dengan terjun ke sungai. Nahas, keduanya justru ikut terseret arus hingga ketiganya tenggelam," kata Raymond, Minggu (2/8).

Raymond menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah menerima laporan, Tim Rescue langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

Setelah beberapa jam melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan Ari Febriansyah pada pukul 01.00 WIB. “Korban ditemukan hari ini di dasar sungai dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 10 meter dari lokasi awal kejadian," ujar Raymond.

Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ogan Ilir untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Rahman Udin serta Rizky Saputra masih belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.