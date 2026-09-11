3 Pegawai Dinas Pertanian Tewas Ditembak, Komisi I Ungkit Peta Jalan Pemberantasan KKB

jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengaku sedih mendengar kabar pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan," kata Oleh kepada awak media, Jumat (11/9).

Diketahui, tiga ASN, yakni WB (24), AR (49), dan AAM (35), tewas ditembak di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu kemarin.

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Ketiga korban menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.

Oleh Soleh mengatakan aksi kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang dan meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut.

"Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya," lanjut legislator fraksi PKB itu.

Oleh Soleh menyebut kejadian itu harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas KKB di Papua secara menyeluruh.

"Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.