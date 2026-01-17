3 Pegawai KKP Berada di Pesawat ATR yang Hilang di Maros, Berikut Identitasnya
jpnn.com, JAKARTA - Tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berada di pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT yang hilang kontak di daerah Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam (17/1).
“Dengan ini kami menyatakan prihatin. Kami terus terang sedih dan prihatin dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut,” kata Menteri Trenggono.
Adapun identitas ketiga pegawai KKP tersebut:
1. Ferry Irawan dengan pangkat penata muda tingkat I dan jabatan analis kapal pengawas.
2. Deden Mulyana dengan pangkat penata muda tingkat I dengan jabatan pengelola barang milik negara.
3. Yoga Naufal dengan jabatannya operator foto udara.
Trenggono menyampaikan status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh Tim SAR Gabungan.
Berikut identitas 3 pegawai KKP yang berada di Pesawat ATR yang hilang di Maros, Menteri Trenggono menyatakan prihatin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesawat ATR Hilang di Maros, Munafri Perintahkan BPBD Makassar Bergerak Cepat
- Pesawat Hilang Kontak di Maros, TNI AU Kerahkan Helikopter Bantu Pencarian
- 7 Kru dan 3 Penumpang Berada di Pesawat ATR Hilang di Maros
- Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Basarnas Makassar Kerahkan Tim Evakuasi
- Mantap, Produksi Garam Nasional di 2025 Mencapai 1 Juta Ton
- Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Pantai Harus Kuat dan Berkeadilan