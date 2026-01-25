3 Pejabat Utama Polda Metro Jaya Kena Mutasi, Termasuk Dirreskrimsus

jpnn.com, JAKARTA - Tiga pejabat utama di lingkungan Polda Metro Jaya dimutasi.

Mutasi di tubuh Polri ini sesuai Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 yang diterbitkan pada Kamis, 15 Januari 2026.

Ketiga pejabat utama di Polda Metro Jaya yang dimutasi, yaitu Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karo Rena) Kombes I Bagus Rai Elryanto, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Edi Suranta Sitepu, dan Direktur Reserse Siber (Dirressiber) Polda Metro Jaya Brigjen Roberto GM Pasaribu.

"Benar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Sabtu.

Berdasarkan surat telegram tersebut, Edi Suranta diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karokorwas PPNS) Bareskrim Polri.

Jabatannya kini diganti oleh Kombes Victor Dean Mackbon yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Papua.

Baca Juga: Terungkap yang Melaporkan Sudewo kepada KPK

Selanjutnya, I Bagus Rai Elryanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Pengelola Barang Jasa Polri Utama Tingkat II Slog Polri.

Jabatannya kini diganti oleh Kombes Teguh Tri Sasongko yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Rena Polda Jawa Barat.