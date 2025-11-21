3 Pekan Tidak Bertemu Onad, Beby Prisillia Mengaku Rindu

menu
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia mengaku sangat rindu kepada suaminya, Onadio Leonardo alias Onad.

Pengakuan tersebut diungkapkannya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Hey Babe I miss you a lot! Its been 3 weeks without u ! Huahhhh," tulis Beby Prisillia.

Baca Juga:

Mantan pramugari itu kemudian menyampaikan pesan untuk Onad yang tengah menjalani rehabilitasi.

Beby Priscillia memastikan bahwa dirinya bakal selalu setia mendampingi sang suami.

Tidak hanya itu, dia juga menegaskan tidak peduli dengan omongan orang lain tentang Onad.

Baca Juga:

"Btw Babe, selalu ingat ya aku bakal selalu ada bareng kamu, mau kamu gini kek, gitu kek. Selalu ingat, ada aku Babe! Dan don't care about what people said! Kamu begini aku begitu, aku begitu kamu begini. Don't mind them Babe! We got each other always pokoknya," jelasnya.

"Istri kamu yang selalu setia menunggu di rumah," sambung Beby Priscillia.

Selebgram Beby Prisillia mengaku sangat rindu kepada suaminya, Onadio Leonardo alias Onad.

