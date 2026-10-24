3 Pekerja Pertamina Raih Tanda Kehormatan, Jadi Dorongan Perkuat Pengabdian & Pelayanan
jpnn.com, JAKARTA - Tiga pekerja Pertamina menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya Tahun 2026 dalam penganugerahan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (23/10).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bagi Pertamina, penghargaan ini merupakan pengakuan negara atas kontribusi nyata Perwira Pertamina dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan visi perusahaan yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan dan keberlanjutan energi.
Satyalancana Pembangunan dianugerahkan kepada Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Downstream.
Tanda kehormatan ini diberikan Presiden Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang berjasa besar dalam pembangunan nasional, baik secara umum maupun pada bidang tertentu.
Sementara itu, Andry, General Manager Zona 13 PT Pertamina EP Cepu, Regional 4–Indonesia Timur, Subholding Upstream; serta Mulyono, Section Head Utilities RFCC Refinery Unit Cilacap PT Pertamina Patra Niaga, menerima Satyalancana Wira Karya.
Tanda kehormatan ini diberikan atas darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan apresiasi kepada ketiga penerima.
3 pekerja Pertamina menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya Tahun 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringati Pink October, Pertamina Beri Layanan Mamografi Gratis untuk Perempuan Indonesia
- Wamendagri Ribka Serahkan Penghargaan Tokoh Kebudayaan di Malam Anugerah PIKI Awards 2026
- Soal Ekspor Gas Bumi, Bahlil Tegaskan Pemerintah Indonesia Menghormati Kontrak
- PIKI Awards 2026, Apresiasi Tokoh Inspiratif yang Berkontribusi bagi Bangsa
- Elnusa & PHR Regional 1 Mulai Survei Seismik 2D Gerbera Sepanjang 688,5 Km di Lampung
- Midea Terima Penghargaan Premium Customer dari IDSurvey dan Danantara Indonesia