3 Pekerja Tewas saat Kebakaran di KEK Sei Mangkei

jpnn.com - Sebanyak tiga orang pekerja tewas dalam peristiwa kebakaran di PT Evyap Sabun Indonesia Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Kamis (3/9/2026).

Korban meninggal berprofesi sebagai pekerja las dari PT Nirwana Mahanu Putra, selaku vendor konstruksi PT Evyap Sabun Indonesia.

Leader PT Nirwana Mahanu Putra, Fauzi mengatakan tiga korban merupakan pekerja baru selama empat hari.

Saat kejadian, korban sedang melaksanakan pekerjaan finishing atau pengelasan di lantai 6 gedung pabrik.

Para korban yakni Nasri Efendi (43), M Rifaldi (26), dan Sumadi (39), merupakan warga dari Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan dari keterangan saksi, tiga pekerja melompat dari lantai 6 gedung perusahaan dalam upaya menyelamatkan diri dari kobaran api.

Dia mengatakan para korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada Perdagangan, namun, karena kondisinya telah meninggal dunia, selanjutnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Perdagangan.

Hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan penyebab kebakaran, hanya saja api diperkirakan pertama kali muncul dari lantai 3 atau 4 disertai suara dentuman.