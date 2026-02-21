3 Pelajar Tewas Tertemper Kereta Api Argo Merbabu di Batang

jpnn.com - BATANG - Sebanyak tiga pelajar tewas akibat tertemper Kereta Api Argo Merbabu saat mereka sedang berswafoto di sekitar jalur kereta GOR Sarengat Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (21/2).

Tiga pelajar yang meninggal dunia tertemper KA Argo Merbabu relasi Semarang–Gambir itu ialaj Isnati Sa (15), Di (15), dan Gi (15). Semuanya warga Kelurahan Kasepihan, Kecamatan Batang.

Manajer Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang Luqman Arif menyampaikan dukacita dan keprihatinan atas peristiwa kecelakaan tersebut. "KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan kejadian ini," katanya di Batang.

Luqman mengatakan setelah tiga pelajar tertemper, KA Argo Merbabu sempat berhenti luar biasa untuk pemeriksaan sarana. "Setelah dinyatakan aman oleh awak sarana perkeretaapian, kereta berangkat kembali pukul 07.09 WIB," kata Luqman di Batang.

PT KAI Daop 4 Semarang mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di jalur kereta api sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Menurut Luqman, pihaknya terus melakukan sosialisasi keselamatan di sekolah dan masyarakat sebagai upaya mencegah kasus kecelakaan serupa. "Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa rel kereta bukan tempat bermain, apalagi lokasi swafoto," tambahnya.

Di sejumlah titik di wilayah Batang, rel kereta memang kerap menjadi tempat anak muda berkumpul saat Ramadhan karena lokasinya terbuka dan minim pengawasan.

Penjaga pos perlintasan sebidang GOR Sarengat, Batang, Ramelan mengatakan di sepanjang lokasi itu menyimpan risiko besar karena kereta api melaju dengan kecepatan tinggi dan sering tanpa suara klakson panjang.