3 Pemain Absen Bela Persib di ACC Shopee Cup 2026
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus kehilangan salah satu pilar andalannya saat menghadapi Port FC, di laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.
Pertandingan grup B itu digelar di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Tailan, pada Kamis (8/10) malam.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan Beckham Putra tak masuk dalam daftar pemain yang diboyongnya dalam pertandingan tandang nanti.
Pemain jebolan akademi Persib itu didera cedera yang membuatnya harus menepi sejenak.
Sampai hari ini, Beckham masih menjalani recovery dengan tim medis.
"Beckham sedang menjalani terapi. Perkembangannya berjalan baik," kata Igor.
Selain Beckham, Gakuto Notsuda dan Danijel Loncar juga belum menunjukkan tanda-tanda akan bermain.
Kedua legiun asing itu juga mengalami masalah cedera dan masih tahap recovery.
Tiga penggawa Persib harus absen saat timnya menghadapi Port FC di laga perdana ACC Shopee Cup 2026.
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