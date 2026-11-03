3 Pemain Asing yang Bakal Dimainkan Persija Kontra PSMS Medan Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - PSMS Medan akan menjamu Persija Jakarta pada laga perdana I.League Cup 2026/27 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.

Pertandingan akan dimainkan malam ini pukul 19.00 WIB.

Asisten pelatih Persija Choi In-cheul memastikan melakukan rotasi skuad.

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“Kami akan melakukan rotasi, tetapi kami persiapkan dengan baik dan pemain sudah siap. Dari segi mental pemain juga sudah siap. Jadi, untuk pertandingan ini tidak ada masalah,” kata Choi dikutip dari laman resmi Persija, Selasa.

Choi In-cheul yang di laga ini menggantikan tugas Shin Tae-yong karena tak bisa mendampingi tim lantaran menjalani rawat inap karena sakit.

Sebanyak 19 pemain dibawa ke Medan untuk pertandingan ini, termasuk Shayne Pattynama yang musim ini tak pernah masuk skuad pertandingan di BRI Super League.

Dengan hanya memakai tiga pemain asing, Persija memilih Kerim Memija (bek), Kyohei Yoshino (gelandang dan bek), dan Kwon Chang-hoon (sayap) sebagai tiga pemain asingnya.

“Keputusan tersebut diambil melalui diskusi bersama staf pelatih sebelum kami berangkat ke sini. Dari sisi kebugaran, ketiga pemain tersebut memang berada dalam kondisi paling siap saat ini. Karena itu, kami memutuskan untuk membawa mereka,” ucapnya.