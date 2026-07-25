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3 Pemanis Buatan untuk Penderita Diabetes

3 Pemanis Buatan untuk Penderita Diabetes
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Ilustrasi Pemanis buatan. Foto: Laman Sheknows

jpnn.com, JAKARTA - PENDERITA diabetes diwajibkan untuk mengonsumsi makanan manis.

Oleh sebab itu, pemanis alternatif pun menjadi solusi terbaik bagi para penderita diabetes.

Pemanis terbagi dalam dua jenis, yaitu alami dan buatan. Pemanis alami berasal dari bahan alami, yaitu madu, gula kelapa, ekstrak daun stevia, xylitol dari jagung, yacon sirop.

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Selain pemanis alami, ada juga pemanis buatan yang lebih populer sebagai zat tambahan pada makanan dan minuman olahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sakarin

Sakarin adalah pemanis buatan dengan bentuk seperti bubuk kristal putih yang tidak mengandung kalori dan cenderung aman bagi penderita diabetes.

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Rasanya bisa mencapai 300 kali lebih manis dari gula pasir, sehingga meninggalkan rasa pahit.

2. Sorbitol

Tidak sama seperti jenis pemanis buatan lain, dalam hal ini sorbitol adalah salah satu jenis karbohidrat.

Ada beberapa jenis pemanis buatan yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja sakarin.

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