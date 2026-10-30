3 Pemuda Bacok Pengendara Motor Secara Acak di Soreang

jpnn.com, SOREANG - Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK) yang terjadi di Gapura Selamat Datang Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Desa Cingcin, Kecamatan soreang, Kabupaten Bandung.

Peristiwa mengerikan itu terjadi pada Rabu (28/10/2026) malam saat korban tengah melintas di Jalan Raya Soreang.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan setelah dilakukan penyelidikan, terungkap para pelaku pembacokan berjumlah tiga orang.

Ketiga pelaku berinisial MRA alias Otot (21), PNI alias Asko (29), dan YFM (18) dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pelaku memilih korban secara acak atau random. Saat target melintas, MRA alias Otot menendang sepeda motor korban hingga oleng dan terjatuh, lalu membacoknya menggunakan sebilah celurit ke arah kepala da punggung.

"Sedangkan PNI alias Asko memukul dan menikam korban menggunakan sebilah kerambit ke arah tubuh dan wajah korban, serta YFM menikam korban menggunakan sebilah kujang ke arah tubuh korban hingga korban mengalami luka-luka," kata Tri saat konferensi pers pengungkapan kasus pembacokan di Mapolresta Bandung, Jumat (30/10).

(Tampang pelaku pembacokan saat diinterogasi Kapolresta Bandung dalam press release di Mapolresta Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)