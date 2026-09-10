3 Pemuda di Pelalawan Ditangkap, Diduga Aniaya Tukang Gigi Hingga Tewas

jpnn.com, PELALAWAN - Polres Pelalawan menangkap 3 orang pemuda terkait pengeroyokan yang menyebabkan seorang tukang gigi berinisial IP meninggal dunia.

Korban diduga dikeroyok di depan rumah sekaligus tempat praktik gigi miliknya di kawasan BTN Lama, Jalan Ade Irma Suryani, Kecamatan Pangkalan Kerinci, pada Selasa (8/9/2026).

Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramadhan Efendi mengatakan tiga tersangka yang diamankan berinisial SZ alias Z (22), MES alias P (20), dan MSS alias S alias U (22).

“Ketiganya diamankan karena diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Bayu, Rabu (9/9).

Bayu menjelaskan pengeroyokan itu bermula ketika korban berada di rumah bersama istrinya, Nurul Jannah.

Tak lama kemudian, S datang dan sempat duduk bersama korban. Situasi berubah setelah terjadi cekcok antara korban dengan tetangganya.

Perselisihan itu melibatkan S dan sejumlah orang dari pihak Rumah Makan Keluarga.

Istri korban sempat berusaha menenangkan keadaan dan meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang.