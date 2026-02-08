3 Pencuri Rumah Kosong di Tanjung Raja Diringkus, 2 Pelaku Lainnya Masih Buron

jpnn.com, OGAN ILIR - Tim gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja meringkus tiga pelaku komplotan pencurian spesialis rumah kosong.

Tiga tersangka yang ditangkap berinisial AS (28), DA (31) dan AM (43).

Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo mengungkapkan penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Indralaya dan Pasar Tanjung Raja.

"Dua tersangka ditangkap di Kelurahan Indralaya, sedangkan satu tersangka lainnya ditangkap di kawasan Pasar Tanjung Raja," ungkap Bagus, Minggu (8/2/2026).

Aksi pencurian tersebut terjadi di Desa Tanjung Raja Selatan pada Minggu (1/2/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

"Ketiga pelaku memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggal pemiliknya ke luar kota, para pelaku membobol pintu samping dan menggasak emas serta uang tunai puluhan juta rupiah," kata Bagus.

Saat ini, ketiga tersangka sudah diamankan di Polres Ogan Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami berkomitmen memberantas kriminalitas yang meresahkan. Saat ini kami juga tengah memburu dua pelaku lain yang sudah masuk DPO," tutup Bagus. (mcr35/jpnn)