3 Penggawa Persib Dipanggil Timnas, Hodak Singgung 1 Nama Lagi yang Pantas Dilirik

jpnn.com - BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merilis daftar skuad sementara Tim Nasional Indonesia untuk FIFA Series 2026.

Pemanggilan pemain ini yang kali pertama dilakukan John Herdman sejak dia ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026 lalu.

Dari daftar 41 pemain yang dipanggil, ada tiga penggawa Persib Bandung yang ikut terpilih. Mereka ialah Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Thom Haye tak masuk dalam daftar panggilan dikarenakan sanksi setelah insiden pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 saat Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi pada Oktober 2025.

Pelatih Persib Bojan Hodak buka suara soal pemanggilan anak asuhnya ke Timnas Indonesia. Menurut dia, John Herdman sudah lama memantau ketiga pemain itu, terutama ketika Persib berlaga di ACF Champions League Two (ACL 2).

Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders yang memang sudah jadi pemain reguler timnas era sebelumnya pun, kini kembali mendapat kesempatan.

"Saya rasa ketiga pemain itu memang layak (mendapat panggilan),” kata Hodak di Bandung, Selasa (10/3).

“Pelatih timnas beberapa bulan terakhir mereka memantau pemain kami terutama pada laga AFC yang mana ini pertandingan internasional, ini terbilang berat," tambahnya.