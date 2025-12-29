menu
3 Pengobatan Alami untuk Asam Urat yang Membandel

Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang harus segera diobati.

Biasanya orang yang mengalami asam urat akan merasakan sakit dan nyeri pada persendiannya diiringi dengan tanda kemerahan serta bengkak pada bagian yang sakit.

Kondisi ini sering disebabkan karena kadar asam urat (uric acid) di dalam darah berlebihan jumlahnya.

Pada dasarnya, kadar asam urat yang normal tidak akan menyebabkan gejala apa pun pada tubuh Anda.

Namun jika kadarnya terlalu tinggi, ginjal tidak bisa mengolah asam urat tersebut.

Asam urat yang tidak bisa diproses ginjal akan mengubah menjadi kristal dan menumpuk di persendian.

Pada akhirnya, sendi jadi meradang dan menyebabkan rasa nyeri.

Berikut ini beberapa pengobatan alami untuk mengobati asam urat, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis pengobatan alami untuk mengobati asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja brotowali.

