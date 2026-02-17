3 Pengobatan Alami untuk Atasi Sakit Gigi dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Sakit gigi bisa membuat Anda menghentikan aktivitas yang sedang Anda jalani.

Namun apa pun penyebabnya, ngilu yang dirasakan biasanya tidak cuma membuat susah makan dan minum, tetapi juga sampai merambat ke kepala.

Anda bisa coba beberapa obat sakit gigi alami atau herbal ini sebelum pergi ke dokter.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang putih

Bawang putih merupakan salah satu pengobatan alami yang bekerja meredakan rasa nyeri dengan membunuh bakteri penyebab infeksi gigi.

Cara memanfaatkan bawang putih sebagai obat sakit gigi tradisional sangat mudah.

Kamu bisa mengunyah bawang putih mentah selama beberapa menit di sisi mulut yang giginya nyut-nyutan.