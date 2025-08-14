3 Pengobatan Alami yang Ampuh Redakan Diare pada Anak

jpnn.com, JAKARTA - DIARE merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan.

Diare bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Diare bisa terjadi karena beberapa hal.

Penyakit ini berasal dari bakteri dan kuman yang berkembang di dalam perut.

Baca Juga: Redakan Sakit Kepala dengan 3 Pengobatan Alami Ajaib Ini

Penyebabnya bisa karena asupan bahan makanan yang kurang higenis hingga lingkungan.

Diare bisa diatasi dengan cara mudah alias tak perlu menggunakan obat-obatan kimia.

Kini telah banyak bahan alami yang bisa diracik di rumah. Berikut ini penjelasannnya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 5 Pengobatan Alami yang Ampuh Redakan Diare

1. Daun Jambu Biji

Daun jambu biji akan menyembuhkan penyakit diare secara alami dan menghilangkan rasa sakit pada perut akibat diare.

Selain dikonsumsi secara langsung, kamu bisa mengolahnya.