3 Penyebab Rupiah Terus Melemah

Ilustrasi rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Rupiah terus melemah dalam kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Selasa (3/10).

Rupiah berada di posisi Rp 13.582 per dolar AS (USD) atau melemah 83 poin atau 0,61 persen jika dibanding kurs tengah pada hari sebelumnya yang sebesar Rp 13.499 per USD.

Kurs tengah Jisdor kemarin juga merupakan yang terendah sepanjang tahun ini.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan, rupiah tidak sendirian dalam menghadapi pelemahan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengungkapkan, mata uang India rupe juga melemah 0,4 persen terhadap dolar AS.

Selain itu, Yen mengalami pelemahan 0,33 persen dan rupiah terpuruk 0,27 persen.

’’Jadi, bandingkan dulu dengan negara-negara lain, global juga melemah,’’ kata Mirza setelah Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/10).

Mirza menguraikan, ada tiga penyebab pelemahan rupiah.