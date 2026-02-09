3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC
Senin, 09 Februari 2026 – 08:07 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendominasi penguasaan bola dalam laga melawan Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (8/2) malam.
Namun, Persija mandul, tak bisa mencetak gol.
Sementara itu, Arema FC menjebol gawang tuan rumah dua kali; brace Gabi Costa.
Pelatih Persija Mauricio Souza pun kecewa.
Target tiga poin dari Arema FC untuk menjaga jarak aman Persija di Top 4 klasemen Super League pun tak tercapai.
Dari pernyataan Souza di halaman Persija, setidaknya ada tiga penyebab utama kekalahan Macan Kemayoran dari Singo Edan Arema FC.
Lihatlah klasemen Super League setelah Persija vs Arema FC menutup pekan ke-20. Anda harus percaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Kondisi Ravy yang Sempat Kolaps saat Semen Padang Vs Persita
- Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru
- Jejak Emas Pendahulu, Sergio Castel Pasang Target Lebih Tinggi di Persib Bandung
- Posisi Persija di Klasemen setelah Kalah dari Arema, Tertinggal 6 Angka dari Persib
- Link Streaming Persija Jakarta Vs Arema FC, Dijamin Bakal Seru
- Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis