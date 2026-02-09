3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mendominasi penguasaan bola dalam laga melawan Arema FC pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (8/2) malam.

Namun, Persija mandul, tak bisa mencetak gol.

Sementara itu, Arema FC menjebol gawang tuan rumah dua kali; brace Gabi Costa.

Pelatih Persija Mauricio Souza pun kecewa.

Target tiga poin dari Arema FC untuk menjaga jarak aman Persija di Top 4 klasemen Super League pun tak tercapai.

Dari pernyataan Souza di halaman Persija, setidaknya ada tiga penyebab utama kekalahan Macan Kemayoran dari Singo Edan Arema FC.