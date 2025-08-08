menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » 3 Perda Baru Ditetapkan, DPRD & Pemprov Sumsel Siap Perkuat Arah Pembangunan

3 Perda Baru Ditetapkan, DPRD & Pemprov Sumsel Siap Perkuat Arah Pembangunan

3 Perda Baru Ditetapkan, DPRD & Pemprov Sumsel Siap Perkuat Arah Pembangunan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri rapat Rapat Paripurna XVII yang digelar di DPRD Sumsel, Kamis (7/8). Foto: Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri rapat Rapat Paripurna XVII yang digelar di DPRD Sumsel, Kamis (7/8).

Kehadiran Herman Deru itu untuk mendengarkan hasil laporan pembahasan dan penelitian Panitia Khusus (Pansus) terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Hasilnya Raperda resmi disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda), memperkuat fondasi arah pembangunan jangka menengah provinsi ini.

Baca Juga:

Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPRD yang menyelesaikan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap ketiga Raperda.

“Persetujuan bersama terhadap tiga Raperda ini adalah bentuk nyata dari sinergi kami dalam membangun Sumsel yang lebih baik,” ujar Herman Deru.

Tiga Raperda yang disetujui meliputi Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Riset dan Inovasi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Baca Juga:

Menurut Gubernur, Perda tentang Pemberdayaan Perempuan sangat penting untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan.

Dia berharap regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri rapat Rapat Paripurna XVII yang digelar di DPRD Sumsel, Kamis (7/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI