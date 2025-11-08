3 Pernyataan Hamish Daud Soal Gosip dengan Sabrina Alatas

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud memberi sejumlah tanggapan setelah dirinya dituduh berselingkuh dengan chef bernama Sabrina Alatas.

Pertama, dia membantah dan mengatakan Sabrina Alatas merupakan teman baik sejak lama.

“Itu teman saya sudah 10 tahun dan keluarganya baik banget,” kata Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini.

Kedua, pria yang dalam proses perceraian dari Raisa itu heran dengan gosip perselingkuhan dirinya dan Sabrina Alatas.

Menurut Hamish Daud, rumor tersebut bermula dari unggahan proyek arsitektur di platform Pinterest.

“Saya, kan, di bidang arsitek sudah 15 tahun sebelum saya di dunia hiburan. Jadi, saya cuma diajak bantu kasih masukan kreatif,” bebernya.

Ketiga, presenter berusia 45 tahun itu tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip tersebut di media sosial.

Hamish Daud khawatir rumor yang beredar bisa berdampak terhadap keluarga.