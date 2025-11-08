3 Pernyataan Hamish Daud Soal Gosip dengan Sabrina Alatas
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Hamish Daud memberi sejumlah tanggapan setelah dirinya dituduh berselingkuh dengan chef bernama Sabrina Alatas.
Pertama, dia membantah dan mengatakan Sabrina Alatas merupakan teman baik sejak lama.
“Itu teman saya sudah 10 tahun dan keluarganya baik banget,” kata Hamish Daud di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini.
Kedua, pria yang dalam proses perceraian dari Raisa itu heran dengan gosip perselingkuhan dirinya dan Sabrina Alatas.
Menurut Hamish Daud, rumor tersebut bermula dari unggahan proyek arsitektur di platform Pinterest.
“Saya, kan, di bidang arsitek sudah 15 tahun sebelum saya di dunia hiburan. Jadi, saya cuma diajak bantu kasih masukan kreatif,” bebernya.
Ketiga, presenter berusia 45 tahun itu tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip tersebut di media sosial.
Hamish Daud khawatir rumor yang beredar bisa berdampak terhadap keluarga.
Aktor Hamish Daud memberi tanggapan setelah dirinya dituduh berselingkuh dengan chef bernama Sabrina Alatas. Dia membantah dan mengatakan....
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Perceraian, Sosok Sabrina Alatas Disorot
- Hamish Daud Terapkan Co-Parenting dengan Raisa Seusai Bercerai
- Mengenal Sabrina Alatas, Chef Muda yang Disebut Selingkuhan Hamish Daud
- Diisukan Selingkuh dengan Sabrina Alatas, Hamish Daud Minta Maaf
- Di Tengah Masalah yang Dihadapi, Hamish Daud Ungkap Kondisi Terkini
- 3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Soal Isu Selingkuh, JPU Banding Vonis Nikita Mirzani