3 Personel Damkarmat Terluka Saat Padamkan Kebakaran Pabrik Sandal

jpnn.com - MEDAN - Sebanyak tiga personel Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Sumatera Utara, terluka saat bertugas memadamkan kebakaran di pabrik sandal.

"Ada petugas tergores dan terkilir dan sesak," ujar Pelaksana Tugas Kepala Damkarmat Medan Wandro di Medan, Kamis (29/1).

Wandro memastikan tiga personel yang mengalami luka tersebut telah mendapatkan perawatan dan kondisi kembali normal.

"Sudah dapat perawatan dan sudah aman," ungkapnya.

Wandro mengatakan proses pemadaman kebakaran pabrik tersebut melibatkan sebanyak 150 personel yang berasal dari markas komando dan unit pelaksana tugas.

Menurut dia, api dipadamkan setelah dilakukan proses penyiraman sejak Selasa (27/1) pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 20 unit mobil pemadam. "Sudah padam pagi tadi sekitar jam empat dini hari," sebut dia.

Selain luka, Wandro mengatakan tidak ada korban jiwa pada peristiwa nahas tersebut.

Dugaan penyebab kebakaran, kata dia, masih dalam penyelidikan pemangku kebijakan terkait. (antara/jpnn)