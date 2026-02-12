3 Pilihan Buah Kering untuk Daya Ingat yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi buah kering. Mengonsumsi buah kering bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.
Buah-buahan kering padat nutrisi berkontribusi terhadap peningkatan daya ingat, fokus, dan kejernihan mental.
Camilan kaya energi ini diketahui mendukung jalur saraf, melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif, dan menyediakan sumber energi berkelanjutan.
Konsumsi buah-buahan kering secara teratur adalah cara yang lezat dan bergizi untuk mempertajam daya ingat dan meningkatkan kesehatan kognitif jangka panjang.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kismis
Kismis tidak hanya merupakan pemanis alami, tetapi juga pilihan padat nutrisi untuk meningkatkan daya ingat.
Kaya akan zat besi, potasium, dan antioksidan, kismis mendukung aliran darah yang sehat, memastikan pasokan oksigen yang cukup ke otak.
Hal ini pada gilirannya membantu fungsi kognitif dan retensi memori yang optimal.
Ada beberapa jenis buah kering yang aman Anda konsumsi untuk meningkatkan daya ingat dan salah satunya ialah kacang pistachio.
