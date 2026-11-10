3 PNS & 2 PPPK di Tulungagung Diberhentikan, Ini Sebabnya

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memberhentikan lima aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sepanjang Januari-Oktober 2026.

Para ASN itu diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan disiplin akibat tidak masuk kerja dalam waktu lama.

"Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan," kata Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung Laope Pinnega di Tulungagung, Selasa (10/11).

Menurut dia, keputusan pemberhentian dilakukan karena para pegawai tersebut memiliki tingkat ketidakhadiran yang tinggi tanpa keterangan yang dapat dibenarkan. Masa ketidakhadiran mereka tercatat mulai 30 hingga mencapai 100 hari.

"Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja," ujarnya.

Laope mengungkapkan berdasarkan hasil penelusuran, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran para pegawai, mulai dari persoalan ekonomi, masalah keluarga, hingga beban utang.

Sebagian di antaranya juga diketahui memilih mencari pekerjaan lain di luar kedinasan. “Alasannya macam-macam, ada yang utangnya banyak, ada yang masalah keluarga, tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar," katanya.

Laope mengatakan bahwa sebagian ASN yang diberhentikan itu telah mengabdi cukup lama, mulai dari lima hingga 16 tahun. Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.