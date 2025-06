3 Poin Pernyataan Kemdiktisaintek soal Polemik Sumpah Jabatan Rektor UPI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akhirnya angkat suara atas polemik sumpah jabatan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang memberikan apresiasi kepada DPR RI yang sangat perhatian pada perkembangan perguruan tinggi. Begitu juga terhadap penggunaan bahasa secara tepat.

"Kami sudah mendapatkan klarifikasi dari UPI mengenai masalah sumpah jabatan rektor yang selipan kalimat berbahasa Inggris," kata Togar yang dihubungi JPNN, Jumat (20/6).

Berdasarkan klarifikasi UPI dan merespons perhatian DPR RI, Sesjen Kemdiktisaintek menyampaikan tiga poin penting sebagai berikut:

1. Mengapresiasi perhatian DPR RI terhadap prosesi dan perkembangan PT serta penggunaan bahasa secara tepat. 2. Bersikap terbuka dan positif terhadap kritik dan saran untuk lebih baik lagi ke depan dan menjadi pembelajaran bersama. 3. UPI sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) sudah matang dan bersedia memberikan klarifikasi terhadap pernyataan sumpah jabatan dalam bahasa Indonesia dengan sisipan bahasa asing.

Namun, terkait dengan penggunaan bahasa Inggris dalam sumpah rektor, UPI memiliki pembelaannya sendiri. Terdapat dua poin penting yang disoroti oleh UPI dalam keterangan resminya yang ditandatangani Kepala Humas UPI Prof. Suhendra, yaitu:

1. Naskah Sumpah Rektor UPI Periode 2025-2030 menggunakan bahasa Indonesia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terkait dengan kalimat bahasa inggris di akhir naskah yakni "values for value, full commitment no conspiracy, and defender integrity", merupakan wujud dari tata kelola UPI sebagai institusi yang unggul, berprestasi, dan kredibel.