3 Polisi Dipecat Secara Tidak Hormat, Wakapolres Donggala: Mereka Tak Layak Lagi Jadi Anggota Polri

jpnn.com, DONGGALA - Tiga anggota Polres Donggala Polda Sulawesi Tengah dipecat secara tidak hormat dari Polri, Senin (23/2). Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut digelar di halaman Mapolres Donggala, Senin.

“PTDH ini keputusan final yang telah melalui proses panjang. Termasuk sidang dan pertimbangan yang matang,” kata Wakapolres Donggala, Kompol Sulardi, dalam upacara PTDH.

Tiga anggota Polres Donggala karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik Polri. Mereka adalah Brigpol A, Brigpol J, dan Briptu I.

Sulardi menegaskan, ketiga personel tersebut dinyatakan tidak layak lagi menyandang status sebagai anggota Polri.

Ia menekankan, langkah tegas ini merupakan komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan menjaga marwah Polri di tengah masyarakat.

“Penegakan disiplin dan kode etik adalah hal mutlak. Tidak ada toleransi bagi pelanggan, sekecil apa pun, karena hal tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” katanya menegaskan.

Ia mengingatkan, agar hal ini menjadi pengingat bagi semua pihak, untuk selalu menjaga amanah dan integritas dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Diketahui, sepanjang 2025, Polda Sulteng mengambil tindakan tegas terhadap personel yang melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat lagi dibina yakni 34 anggota yang mendapatkan PTDH.