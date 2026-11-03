menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » 3 Polisi Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Ada LSP dan ASN

3 Polisi Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Ada LSP dan ASN

3 Polisi Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Ada LSP dan ASN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin memberikan keterangan pers terkait Karhutla di Mapolda Kalbar di Pontianak, Kamis. (ANTARA/HO : Humas Polda Kalbar)

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Ketiga orang itu merupakan polisi aktif yang juga merupakan perwira tinggi Polri.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Baca Juga:

Para pelaku itu disebut sudah melakukan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Baca Juga:

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Adapun inisial LSP merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolri. Saat ini, LSP masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan nonprosedural atau ilegal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI