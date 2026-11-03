3 Polisi Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo, Ada LSP dan ASN

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka kasus penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Ketiga orang itu merupakan polisi aktif yang juga merupakan perwira tinggi Polri.

"Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

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Para pelaku itu disebut sudah melakukan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara, salah satunya Presiden Prabowo Subianto.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

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Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Adapun inisial LSP merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolri. Saat ini, LSP masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.