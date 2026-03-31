3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Bilang Begini

Prabowo Subianto. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ikut berdukacita atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) anggota UNIFIL di Lebanon.

Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan mereka dalam menjalankan tugas negara.

“Innalillahi waina ilaihi rajiun, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” ujar Prabowo di Instagram pada Selasa (31/3).

Baca Juga:

Prabowo mengatakan pengabdian para prajurit merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia demi perdamaian.

Kementerian Luar Negeri pun menuntut penyelidikan menyeluruh atas serangkaian serangan di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya personel TNI, penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam dua hari berturut-turut itu.

Baca Juga:

Indonesia meminta penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan menyeluruh guna mengungkap fakta serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri di X, dikutip Selasa (31/3). (mcr4/jpnn)

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

