3 Program Purnajual Untuk Mobil Konsumen Suzuki yang Terdampak Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Bencana alam sering kali datang tanpa permisi. Begitu badai berlalu, urusan yang tersisa tak cuma soal merapikan rumah, tetapi juga memastikan sarana transportasi keluarga bisa kembali jalan.

Paham betul dengan getirnya situasi itu, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) mendatangkan sedikit angin segar.

Mereka merilis tiga program purnajual khusus untuk meringankan beban biaya perawatan mobil para pemilik Suzuki yang terdampak bencana.

Bantuan dikemas lewat service campaign yang berlangsung sepanjang 14 September hingga 5 Oktober 2026.

"Melalui program ini, kami hadir memberikan solusi perawatan menyeluruh dan keringanan biaya agar mobilitas harian warga di area terdampak bisa pulih cepat," ujar Asst. to Aftersales Dept Head of Service PT SIS Hariadi, dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Berikut rincian tiga program bantuan yang disiapkan Suzuki untuk para pemilik kendaraan di area terdampak:

1. Pemulihan Pasca-Gempa di NTT

Bagi pemilik Suzuki di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kendaraannya terdampak guncangan gempa, Suzuki menyiapkan penanganan khusus hingga 200 unit kendaraan sepanjang 14–28 September 2026.