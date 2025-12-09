3 Rahasia Pelat Baja Superkuat Mobil Chery, Simak Nih
jpnn.com - Chery bersama HBIS Group, raksasa produsen baja, memperkenalkan material yang disebut-sebut sebagai “generasi baru” pelat baja hot-formed: ultra-strength 2400 Megapascal (MPa).
Angka yang bukan hanya besar, tetapi langsung menyalip rekor dunia yang sebelumnya dipegang Xiaomi YU7 (2200 MPa).
Pengembangan menandai lompatan penting dalam teknologi material, sekaligus memberi gambaran seperti apa masa depan keamanan kendaraan.
Pengaplikasian
Pelat baja hot-formed bukan sekadar bahan baku. Ia adalah tulang punggung struktur keselamatan mobil modern—tertanam di pilar A/B, beam anti-tabrakan pada pintu, rangka pintu, hingga palang lantai.
Saat terjadi tabrakan, komponen-komponen itulah yang ‘berkorban’ paling dulu untuk menjaga kabin tetap utuh.
Selama ini, industri biasanya bermain di kisaran 1300–1800 MPa. Menaikkan angka itu bukan perkara sepele: makin kuat sebuah material, biasanya makin rapuh dan sulit dibentuk. Di sinilah tantangannya.
Rahasia Pengembangan
