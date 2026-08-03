3 Raperda Inisiatif Jadi Perda, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Manfaat Nyata bagi Warga
jpnn.com, KLUNGKUNG - DPRD Kabupaten Klungkung bersama Pemerintah Kabupaten menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung, Jumat (31/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom dan dihadiri Bupati Klungkung I Made Satria, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan.
Tiga Raperda yang resmi disahkan menjadi Perda tersebut meliputi Perda tentang Maskot Kabupaten Klungkung, Perda tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, serta Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan penetapan ketiga Perda tersebut merupakan wujud komitmen DPRD menghadirkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.
"Ketiga Perda ini tidak hanya menjadi produk hukum daerah, tetapi harus menjadi landasan dalam melaksanakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Klungkung," ujar Anom.
Menurutnya, meski memiliki ruang lingkup berbeda, ketiga Perda tersebut saling melengkapi dalam memperkuat identitas daerah, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan.
Perda tentang Maskot Kabupaten Klungkung diharapkan mampu memperkuat identitas dan karakter daerah. Selain menjadi simbol, maskot juga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, edukasi, pelestarian budaya, sekaligus memperkenalkan potensi Kabupaten Klungkung kepada masyarakat luas.
"Maskot daerah bukan hanya sekadar simbol. Maskot harus mampu mencerminkan jati diri, sejarah, budaya, dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung," katanya.
DPRD Klungkung bersama Pemerintah Kabupaten menetapkan tiga Raperda menjadi Perda.
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