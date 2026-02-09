menu
3 Rekomendasi Buah yang Wajib Anda Konsumsi Saat Sarapan

Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Departemen Pertanian AS menyarankan untuk menambahkan buah-buahan dan sayuran pada setiap waktu makan, termasuk sarapan.

Usahakan untuk mengonsumsi sekitar dua hingga tiga porsi buah setiap hari.

Baca Juga:

Satu porsi buah mencakup satu cangkir buah utuh atau satu cangkir jus buah 100 persen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah sumber pati resistan terbaik, karbohidrat sehat yang tahan terhadap pencernaan.

Baca Juga:

Penelitian telah menemukan bahwa pati resistan memperbaiki kadar gula darah setelah makan dan meningkatkan rasa kenyang.

"Potong-potong dan tambahkan ke sereal atau oatmeal. Ini akan menambah rasa manis alami, jadi tidak memerlukan gula tambahan," kata ahli gizi terdaftar yang berbasis di New York, Erica Giovinazzo, MS, RDN.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang aman Anda konsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja raspberry.

