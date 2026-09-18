3 Rekomendasi Daging Lezat yang Aman Dikonsumsi Saat Sarapan
jpnn.com, JAKARTA - TIDAK jarang, setelah bangun tidur di pagi hari Anda merasa lelah.
Anda bisa menjaga tubuh tetap bertenaga dengan mengonsumsi protein berkualitas tinggi, terutama dari daging.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Dada Ayam Tanpa Kulit
Dada ayam tanpa kulit merupakan sumber protein tinggi dengan kandungan lemak jenuh lebih rendah dibandingkan daging sapi.
Produk ini juga kaya vitamin B yang membantu tubuh menghasilkan energi.
Sebagai perbandingan, sayap ayam mengandung lebih banyak lemak.
Satu sayap ayam mentah tanpa kulit (sekitar 30 gram) mengandung 6,3 gram protein dan 1 gram lemak total.
Menggoreng sayap ayam akan menambah kandungan lemak dan natrium karena tambahan minyak, garam, serta rempah-rempah.
Ada beberapa jenis daging lezat yang aman dikonsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja daging kalkun.
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