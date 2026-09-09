3 Rekomendasi Jus Buah yang Aman Dikonsumsi Saat Musim Dingin
jpnn.com, JAKARTA - CUACA dingin bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.
Saat musim dingin, kita lebih suka mengonsumsi makanan dan minuman seperti sup, bubur, jus, teh dan lainnya.
Ada beberapa jus buah baik diminum saat musim dingin dan bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jus jeruk
Jus jeruk diketahui kaya akan vitamin C, yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan pilek dan flu selama musim dingin.
Kaya akan antioksidan, yang juga membantu mengurangi peradangan dan mengurangi risiko penyakit jantung.
2. Jus cranberry
Jus ini kaya akan antioksidan, yang membantu meningkatkan pencernaan serta mengurangi peradangan.
Ini juga membantu menghilangkan racun dari tubuh. Hal ini juga bisa melindungi terhadap bahaya infeksi urat.
Ada beberapa jenis jus buah yang aman dikonsumsi saat musim dingin dan salah satunya ialah tentu saja jus cranberry.
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