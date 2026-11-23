jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

American Diabetes Association menyebutkan beberapa jenis kacang-kacangan baik dikonsumsi penderita diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kacang mede

Kacang mede bisa membantu meningkatkan rasio HDL serta menurunkan risiko penyakit jantung.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada 2018 dinyatakan diet yang diperkaya dengan kacang mede tidak memengaruhi kadar gula darah.

Penelitian ini melibatkan 300 penderita diabetes tipe II. Bahkan konsumsi kacang mede secara rutin selama 12 minggu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol baik.

2. Kacang almond

Sebuah penelitian 2011 menemukan bahwa memasukkan kacang almond ke dalam makanan penderita diabetes tipe II selama 12 minggu bisa berpengaruh positif.

Konsumsi kacang almond selama 24 minggu secara rutin bisa juga membantu mengontrol kadar gula darah para penderita diabetes tipe II serta mengurangi risiko penyakit jantung.