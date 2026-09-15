3 Rekomendasi Keju dengan Kandungan Protein Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - PROTEIN merupakan salah satu nutrisi yang diperlukan tubuh agar bisa berfungsi dengan baik.
Protein adalah nutrisi penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh dan serta mendukung fungsi lainnya.
Keju dengan protein tinggi bisa menjadi bagian dari diet sehat jika dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Keju Colby
Keju Colby adalah keju semi-keras yang cocok untuk memasak sehari-hari.
Tepat Selain rasanya yang lezat, keju Colby kaya akan protein. Keju ini menyediakan 6,8 g protein per ons atau 6 g per 100 kalori.
Keju Colby yang dipotong dadu cocok dipadukan dengan buah, seperti apel dan pir untuk camilan tengah hari.
2. Keju Biru
Keju biru dikenal karena motif marmer birunya, mengandung 6,1 g protein per ons dan 100 kalori.
Ada beberapa jenis keju yang tinggi kandungan protein dan wajib Anda konsumsi dan salah satunya ialah tentu saja keju brie.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 10 Makanan Tinggi Protein untuk Menurunkan Berat Badan dengan Cepat
- 3 Nutrisi yang Bantu Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Anak
- 9 Manfaat Jengkol yang Luar Biasa
- 5 Makanan Tinggi Protein yang Cocok Dikonsumsi Vegetarian
- 9 Makanan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Pertumbuhan Otot
- Dibutuhkan Pasar Lebih Luas untuk Dorong Investasi Sektor Protein